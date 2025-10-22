Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид, результат матча 22 октября 2025, счет 92:91, Евролига – 2025/2026

Сын Дэвида Блатта дальним попаданием принёс «Маккаби» победу над «Реалом» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 22 октября, на арене «Зал имени Александра Николича» в Сербии состоялся очередной матч Евролиги в сезоне-2025/2026, в которой «Маккаби» из Тель-Авива принимал мадридский «Реал». Израильские баскетболисты со счётом 92:91 (17:27; 40:21; 19:16; 16:17) обыграли представителей Мадрида.

Победу израильтянам принёс сын тренера Дэвида Блатта Тамир Блатт, который за четыре секунды до конца четверти попал трёхочковый бросок с девяти метров.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 91
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Гаруба, Тавареш

В составе номинальных хозяев лучшим по эффективности стал центровой Роман Соркин — 21 очко, шесть подборов, три передачи и два блок-шота при коэффициенте полезных действий «+30».

У испанцев отличился американский лёгкий форвард Трей Лайлз — 16 очков, 10 подборов, три передачи и две потери при коэффициенте полезных действий «+29».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android