Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сын Дэвида Блатта дальним попаданием принёс «Маккаби» победу над «Реалом» в Евролиге

В среду, 22 октября, на арене «Зал имени Александра Николича» в Сербии состоялся очередной матч Евролиги в сезоне-2025/2026, в которой «Маккаби» из Тель-Авива принимал мадридский «Реал». Израильские баскетболисты со счётом 92:91 (17:27; 40:21; 19:16; 16:17) обыграли представителей Мадрида.

Победу израильтянам принёс сын тренера Дэвида Блатта Тамир Блатт, который за четыре секунды до конца четверти попал трёхочковый бросок с девяти метров.

В составе номинальных хозяев лучшим по эффективности стал центровой Роман Соркин — 21 очко, шесть подборов, три передачи и два блок-шота при коэффициенте полезных действий «+30».

У испанцев отличился американский лёгкий форвард Трей Лайлз — 16 очков, 10 подборов, три передачи и две потери при коэффициенте полезных действий «+29».