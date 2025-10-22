Единая лига: результаты матчей 22 октября
В среду, 22 октября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На эту дату была запланирована две встречи, с результатом которых предлагает ознакомиться спортивный портал «Чемпионат».
Единая лига. Результаты на 22 октября:
«Бетсити Парма» — «Самара» — 103:81;
УНИКС — «Автодор» — 87:68.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
103 : 81
Самара
Самарская область
Бетсити Парма: Картер - 24, Адамс - 18, Сандерс - 17, Захаров - 14, Фирсов - 10, Свинин - 9, Адамс - 6, Ильницкий - 4, Стафеев - 1, Якушин, Егоров
Самара: Чебуркин - 27, Михайловский - 16, Минченко - 14, Чеваренков - 10, Шейко - 9, Кузнецов - 2, Косяков - 2, Великородный - 1, Пивцайкин, Маруфов, Чикарев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 68
Автодор
Саратов
УНИКС: Бингэм - 18, Ли - 18, Рейнольдс - 17, Брайс - 12, Д. Кулагин - 11, Беленицкий - 5, Лопатин - 5, Абдулбасиров - 1, Халилулаев, Илюк, Белоусов
Автодор: Пранаускис - 14, Эдвардс - 13, Беслач - 11, Мотовилов - 10, Вольхин - 10, Евсеев - 6, Клименко - 4, Сущик, Фёдоров, Яковлев, Хэмилтон
После шести сыгранных матчей лидером регулярного чемпионата является казанский УНИКС — единственный клуб, который одержал победы во всех играх. Действующий чемпион ЦСКА на второй строчке — четыре победы и одно поражение.
На последнем 11-м месте располагается «Самара» — это единственная команда, которая уступила во всех шести встречах сезона-2025/2026.
