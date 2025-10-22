Единая лига: результаты матчей 22 октября

В среду, 22 октября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На эту дату была запланирована две встречи, с результатом которых предлагает ознакомиться спортивный портал «Чемпионат».

Единая лига. Результаты на 22 октября:

«Бетсити Парма» — «Самара» — 103:81;

УНИКС — «Автодор» — 87:68.

После шести сыгранных матчей лидером регулярного чемпионата является казанский УНИКС — единственный клуб, который одержал победы во всех играх. Действующий чемпион ЦСКА на второй строчке — четыре победы и одно поражение.

На последнем 11-м месте располагается «Самара» — это единственная команда, которая уступила во всех шести встречах сезона-2025/2026.