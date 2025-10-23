«Ошибки, будто нам 19 лет». Пистиолис прокомментировал поражение в игре с сербской «Мегой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги матча внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup 2025, в котором его подопечные проиграли белградской «Меге».

«Хочу поблагодарить болельщиков, они создали классную атмосферу. Поздравляю «Мегу» с победой, команда была более мотивирована и сфокусирована, соперники сыграли лучше в каждой атаке. Наше отсутствие собранности и мотивированности отразилось в потерях, порой мы совершали ошибки, будто нам 19 лет», — сказал Пистиолис на пресс-конференции.

Армейцы и «Мега» находятся в группе А, в которой также присутствуют «Локомотив-Кубань» и «Бетсити Парма».