«Ошибки, будто нам 19 лет». Пистиолис прокомментировал поражение в игре с сербской «Мегой»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги матча внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup 2025, в котором его подопечные проиграли белградской «Меге».
WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич
«Хочу поблагодарить болельщиков, они создали классную атмосферу. Поздравляю «Мегу» с победой, команда была более мотивирована и сфокусирована, соперники сыграли лучше в каждой атаке. Наше отсутствие собранности и мотивированности отразилось в потерях, порой мы совершали ошибки, будто нам 19 лет», — сказал Пистиолис на пресс-конференции.
Армейцы и «Мега» находятся в группе А, в которой также присутствуют «Локомотив-Кубань» и «Бетсити Парма».
Комментарии
