Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ошибки, будто нам 19 лет». Пистиолис прокомментировал поражение в игре с сербской «Мегой»

«Ошибки, будто нам 19 лет». Пистиолис прокомментировал поражение в игре с сербской «Мегой»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги матча внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup 2025, в котором его подопечные проиграли белградской «Меге».

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич

«Хочу поблагодарить болельщиков, они создали классную атмосферу. Поздравляю «Мегу» с победой, команда была более мотивирована и сфокусирована, соперники сыграли лучше в каждой атаке. Наше отсутствие собранности и мотивированности отразилось в потерях, порой мы совершали ошибки, будто нам 19 лет», — сказал Пистиолис на пресс-конференции.

Армейцы и «Мега» находятся в группе А, в которой также присутствуют «Локомотив-Кубань» и «Бетсити Парма».

Материалы по теме
ЦСКА сенсационно уступил сербской «Меге» во внутрисезонном турнире Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android