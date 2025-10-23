Скидки
Главная Баскетбол Новости

WINLINE Basket Cup 2025: результаты на 22 октября, календарь, таблица

Внутрисезонный турнир Единой лиги: результаты на 22 октября
Комментарии

В среду, 22 октября, состоялся очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. На эту дату была запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Результаты внутрисезонного турнира Единой лиги на 22 октября:

ЦСКА Москва — «Мега» Белград, Сербия — 72:81.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич

В группе А, в которую входят ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» и «Мега», были сыграны все матчи первого тура. Лидером является сербская «Мега». которая по разнице мячей опережает «Парму». Армейцы — последние, краснодарцы — предпоследние.

В группе В лидером является «Зенит», обыгравший «Уралмаш». УНИКС и «Игокеа» из Боснии и Герцеговины сыграют свои первые матчи позже.

Турнирная таблица внутрисезонного турнира Единой лиги сезона-2025
Внутрисезонный турнир Единой лиги сезона-2025
