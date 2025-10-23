Внутрисезонный турнир Единой лиги: результаты на 22 октября

В среду, 22 октября, состоялся очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. На эту дату была запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Результаты внутрисезонного турнира Единой лиги на 22 октября:

ЦСКА Москва — «Мега» Белград, Сербия — 72:81.

В группе А, в которую входят ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» и «Мега», были сыграны все матчи первого тура. Лидером является сербская «Мега». которая по разнице мячей опережает «Парму». Армейцы — последние, краснодарцы — предпоследние.

В группе В лидером является «Зенит», обыгравший «Уралмаш». УНИКС и «Игокеа» из Боснии и Герцеговины сыграют свои первые матчи позже.