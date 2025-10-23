Скидки
Евролига – 2025/2026: результаты на 22 октября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 22 октября
В среду, 22 октября, в баскетбольном турнире Евролига состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в котором поклонники европейского турнира смогли увидеть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Евролига. Результаты матчей на 22 октября:

«Маккаби» Тель-Авив — мадридский «Реал» — 92:91.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 91
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Гаруба, Тавареш

После пяти матчей в регулярном чемпионате нового сезона каждая из команд потерпела хотя бы одно поражение. Турнирную таблицу возглавляют два клуба — греческий «Панатинаикос» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Эти клубы единственные, которые победили в четырёх матчах из пяти. Греки впереди по разнице мячей.

«Хапоэль» — чемпион Еврокубка в 2025-м.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица сезона-2025/2026
