Евролига: результаты матчей 22 октября

В среду, 22 октября, в баскетбольном турнире Евролига состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в котором поклонники европейского турнира смогли увидеть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Евролига. Результаты матчей на 22 октября:

«Маккаби» Тель-Авив — мадридский «Реал» — 92:91.

После пяти матчей в регулярном чемпионате нового сезона каждая из команд потерпела хотя бы одно поражение. Турнирную таблицу возглавляют два клуба — греческий «Панатинаикос» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Эти клубы единственные, которые победили в четырёх матчах из пяти. Греки впереди по разнице мячей.

«Хапоэль» — чемпион Еврокубка в 2025-м.