Главная Баскетбол Новости

Еврокубок – 2025/2026: результаты на 22 октября, календарь, таблица

Еврокубок: расписание матчей на 22 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 22 октября, в рамках Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Еврокубок. Результаты матчей на 22 октября

У-БТ — «Умана Рейер» — 103:102 (ОТ);
«Бахчешехир» — «Цедевита-Олимпия» — 92:76;
«Хемниц 99» — «Лондон Лайонс» — 67:68;
«Будучность» — «Паниониос» — 91:63;
«Бурк» — «Лиеткабелис» — 93:65;
«Тренто» — «Тюрк Телеком» — 60:80.

Еврокубок . Группа A. 4-й тур
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
103 : 102
ОТ
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Окончен
92 : 76
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
22 октября 2025, среда. 20:00 МСК
Хемниц 99
Хемниц, Германия
Окончен
67 : 68
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
22 октября 2025, среда. 20:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
91 : 63
Паниониос
Афины, Греция
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
93 : 65
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
22 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Тренто
Тренто, Италия
Окончен
60 : 80
Тюрк Телеком
Анкара, Турция

После битвы двух лидеров группы А турецкий «Бахчешехир» возглавил турнирную таблицу, став единственным клубом, не потерпевшим поражения в четырёх матчах. В группе В лидирует французский «Бурк» — также ноль поражений при четырёх победах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
