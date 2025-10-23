Еврокубок: расписание матчей на 22 октября

В среду, 22 октября, в рамках Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Еврокубок. Результаты матчей на 22 октября

У-БТ — «Умана Рейер» — 103:102 (ОТ);

«Бахчешехир» — «Цедевита-Олимпия» — 92:76;

«Хемниц 99» — «Лондон Лайонс» — 67:68;

«Будучность» — «Паниониос» — 91:63;

«Бурк» — «Лиеткабелис» — 93:65;

«Тренто» — «Тюрк Телеком» — 60:80.

После битвы двух лидеров группы А турецкий «Бахчешехир» возглавил турнирную таблицу, став единственным клубом, не потерпевшим поражения в четырёх матчах. В группе В лидирует французский «Бурк» — также ноль поражений при четырёх победах.