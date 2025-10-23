Скидки
Чарания представил актуальный статус Леброна и сроки возвращения игрока в строй

Чарания представил актуальный статус Леброна и сроки возвращения игрока в строй
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в строй в середине ноября. Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

В настоящий момент спортсмен продолжает восстанавливаться после проблем с седалищным нервом. По словам инсайдера, игрок не собирается торопиться с возвращением на площадку.

«По имеющейся информации, Леброн будет действовать очень осторожно. Мне сообщили, что «Лейкерс» и сам Леброн рассматривают середину ноября как ориентировочную дату его возвращения», — сказал Чарания в эфире The Pat McAfee Show.

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга:

