Чарания представил актуальный статус Леброна и сроки возвращения игрока в строй

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в строй в середине ноября. Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

В настоящий момент спортсмен продолжает восстанавливаться после проблем с седалищным нервом. По словам инсайдера, игрок не собирается торопиться с возвращением на площадку.

«По имеющейся информации, Леброн будет действовать очень осторожно. Мне сообщили, что «Лейкерс» и сам Леброн рассматривают середину ноября как ориентировочную дату его возвращения», — сказал Чарания в эфире The Pat McAfee Show.

