Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Этот опыт стал переломным». Кириленко раскрыл, что понял о баскетболе в 17-18 лет

«Этот опыт стал переломным». Кириленко раскрыл, что понял о баскетболе в 17-18 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где вспомнил о переходе в московский ЦСКА в возрасте 17 лет. По словам Кириленко, через полгода после перехода он понял важную вещь о баскетболе, о чём и рассказал подробно.

«Когда я перешёл из санкт-петербургского «Спартака» в ЦСКА, мне было 17. Я попал в команду, в которой играли Валерий Дайнеко, Сергей Панов, Василий Карасёв, Игорь Куделин, а главным тренером был Станислав Ерёмин. Это стало огромным вызовом и колоссальным опытом.

Примерно через полгода после перехода я впервые почувствовал, что начинаю играть на уровне этих ребят. И тогда понял одну важную вещь — в баскетболе всё решает тайминг.
Раньше я играл, полагаясь на скорость и атлетизм, но в ЦСКА рядом с опытными игроками понял, что важно не делать быстрее, а делать вовремя.

Этот опыт стал переломным. Моя игра вышла на новый уровень, но главное изменилось мышление. Я осознал, что в баскетбол важно играть не на пределе физических возможностей, но включая голову и разворачивая это в свою пользу», — написал Кириленко.

Ранее Кириленко оценил шансы Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина закрепиться в НБА.

Сейчас читают:
Андрей Кириленко оценил шансы Дёмина, Голдина и Лахина закрепиться в НБА

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android