«Этот опыт стал переломным». Кириленко раскрыл, что понял о баскетболе в 17-18 лет

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где вспомнил о переходе в московский ЦСКА в возрасте 17 лет. По словам Кириленко, через полгода после перехода он понял важную вещь о баскетболе, о чём и рассказал подробно.

«Когда я перешёл из санкт-петербургского «Спартака» в ЦСКА, мне было 17. Я попал в команду, в которой играли Валерий Дайнеко, Сергей Панов, Василий Карасёв, Игорь Куделин, а главным тренером был Станислав Ерёмин. Это стало огромным вызовом и колоссальным опытом.

Примерно через полгода после перехода я впервые почувствовал, что начинаю играть на уровне этих ребят. И тогда понял одну важную вещь — в баскетболе всё решает тайминг.

Раньше я играл, полагаясь на скорость и атлетизм, но в ЦСКА рядом с опытными игроками понял, что важно не делать быстрее, а делать вовремя.

Этот опыт стал переломным. Моя игра вышла на новый уровень, но главное изменилось мышление. Я осознал, что в баскетбол важно играть не на пределе физических возможностей, но включая голову и разворачивая это в свою пользу», — написал Кириленко.

