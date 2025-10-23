Скидки
Легенда «Лейкерс» Уорти высказался о поражении клуба на старте сезона от «Голден Стэйт»

Легенда «Лейкерс» Уорти высказался о поражении клуба на старте сезона от «Голден Стэйт»
Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» и член Зала славы НБА Джеймс Уорти прокомментировал поражение «озёрников» в первом матче сезона с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119). Как считает Уорти, отсутствие лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса заметно сказалось на игре коллектива.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Похоже, они всё ещё привыкают к тому, что не получают передачи от Леброна, ведь он оказывает огромное влияние на команду», — приводит слова Уорти Lakers Daily.

Бывший игрок «Лос-Анджелеса» также выразил недовольство ротацией, выбранной главным тренером Джей Джей Редиком.

Напомним, Леброн продолжает восстановление после проблем с седалищным нервом.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

