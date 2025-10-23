Легенда «Лейкерс» Уорти высказался о поражении клуба на старте сезона от «Голден Стэйт»

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» и член Зала славы НБА Джеймс Уорти прокомментировал поражение «озёрников» в первом матче сезона с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119). Как считает Уорти, отсутствие лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса заметно сказалось на игре коллектива.

«Похоже, они всё ещё привыкают к тому, что не получают передачи от Леброна, ведь он оказывает огромное влияние на команду», — приводит слова Уорти Lakers Daily.

Бывший игрок «Лос-Анджелеса» также выразил недовольство ротацией, выбранной главным тренером Джей Джей Редиком.

Напомним, Леброн продолжает восстановление после проблем с седалищным нервом.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: