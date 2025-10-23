Скидки
Владимир Гомельский назвал топ-3 самых одарённых разыгрывающих

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно величайших разыгрывающих в истории. Подписчик подчеркнул, что речь не идёт о видении площадки.

— У меня вопрос такой. Кто, по вашему, самый одарённый технически, в плане владения мячом (не беря в расчет видение площадки), самый технически одаренный разыгрывающий, которого вам удалось увидеть. Может топ-3?
— Айзея Томас, Мэджик Джонсон, Джон Стоктон, — написал Гомельский.

Ранее Гомельский оценил стартовый матч нового сезона НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

Мэджик Джонсон поупражнялся в бросках на яхте:

