Владимир Гомельский назвал игрока, который лучше всего мог сдерживать Майкла Джордана

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу игрока, у которого лучше всего в защите получалось сдерживать легенду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

«Джефф Хорнасек», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

За время карьеры в НБА, продолжавшейся с 1986 по 2000 год, Хорнасек выступал за такие команды, как «Финикс Санз», «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Юта Джаз». Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего. Дважды принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды побеждал в конкурсе трёхочковых бросков.

Майкл Джордан подколол легенду НФЛ из-за обуви: