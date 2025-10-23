Россиянин Егор Дёмин дебютировал в НБА

В эти минуты в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимает «Бруклин Нетс».

На момент написания новости проходит первая четверть. В этой встрече в составе «Бруклина» в НБА дебютировал российский разыгрывающий Егор Дёмин.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне спортсмен выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.