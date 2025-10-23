Россиянин Егор Дёмин дебютировал в НБА
В эти минуты в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимает «Бруклин Нетс».
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
2-я четверть
51 : 42
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, James, Knueppel, Секстон, Kalkbrenner, Диабате, Коннотон, Пламли, Манн, Миллер, Салон, McNeeley
Бруклин Нетс: Уильямс, Wolf, Powell, Дёмин, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Клэкстон, Saraf, Traore
На момент написания новости проходит первая четверть. В этой встрече в составе «Бруклина» в НБА дебютировал российский разыгрывающий Егор Дёмин.
Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне спортсмен выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.
