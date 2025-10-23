Инсайдер намекнул на проблемы с мотивацией у Леброна Джеймса

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic высказался по поводу лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в рамках первого матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», который завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 109:119.

«Честно говоря, не хотелось бы заниматься диванной психологией, поэтому я постараюсь воздержаться от лишних догадок. Но, скажем так, атмосфера вокруг Леброна сейчас оставляет желать лучшего. Не хочу вдаваться в подробности, но замечал в некоторых моментах — будь то во время «хаддла» или на скамейке — что его вовлечённость была не такой, как обычно, когда он пропускает матч.

Нельзя знать наверняка — возможно, у человека просто не задался день или произошло что-то личное. Не хотелось бы приписывать кому-то то, что кажется лишь с твоей стороны. Тем не менее, если судить по языку тела, его поведение заметно отличалось от привычного и нельзя сказать, что в лучшую сторону», — сказал Буха в рамках собственного подкаста.