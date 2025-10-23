Скидки
Баскетбол

Инсайдер намекнул на проблемы с мотивацией у Леброна Джеймса

Инсайдер намекнул на проблемы с мотивацией у Леброна Джеймса
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic высказался по поводу лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в рамках первого матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», который завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 109:119.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Честно говоря, не хотелось бы заниматься диванной психологией, поэтому я постараюсь воздержаться от лишних догадок. Но, скажем так, атмосфера вокруг Леброна сейчас оставляет желать лучшего. Не хочу вдаваться в подробности, но замечал в некоторых моментах — будь то во время «хаддла» или на скамейке — что его вовлечённость была не такой, как обычно, когда он пропускает матч.

Нельзя знать наверняка — возможно, у человека просто не задался день или произошло что-то личное. Не хотелось бы приписывать кому-то то, что кажется лишь с твоей стороны. Тем не менее, если судить по языку тела, его поведение заметно отличалось от привычного и нельзя сказать, что в лучшую сторону», — сказал Буха в рамках собственного подкаста.

