Видео: первые официальные очки Егора Дёмина в НБА

Видео: первые официальные очки Егора Дёмина в НБА
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 66:56 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
4-я четверть
128 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, James, Knueppel, Секстон, Kalkbrenner, Диабате, Коннотон, Пламли, Манн, Миллер, Салон, McNeeley
Бруклин Нетс: Уильямс, Powell, Дёмин, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Клэкстон, Saraf, Traore

Примечательно, что в этом матче официально дебютировал в НБА 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмина. Свои первые очки Дёмин набрал с линии штрафных, реализовав два броска из двух возможных.

ВИДЕО

Егор был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне спортсмен выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Егор Дёмин набрал первые очки в карьере! Дебют россиянина в НБА — LIVE
Live
Егор Дёмин набрал первые очки в карьере! Дебют россиянина в НБА — LIVE
