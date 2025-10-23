Видео: первые официальные очки Егора Дёмина в НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 66:56 в пользу домашней команды.

Примечательно, что в этом матче официально дебютировал в НБА 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмина. Свои первые очки Дёмин набрал с линии штрафных, реализовав два броска из двух возможных.

Егор был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне спортсмен выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.