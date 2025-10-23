Видео: первый трёхочковый Егора Дёмина в НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 77:60 в пользу домашней команды.

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в начале второй четверти совершил свой первый в профессиональной карьере трёхочковый бросок. До этого он открыл счёт своим официальным очкам, точно реализовав оба штрафных броска из двух возможных.

Видео можно посмотреть на канале Brooklyn Nets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Егор был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне спортсмен выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.