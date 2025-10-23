Скидки
Один из новичков НБА превзошёл рекорд Леброна Джеймса, который держался 22 года

Один из новичков НБА превзошёл рекорд Леброна Джеймса, который держался 22 года
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 65:61 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
4-я четверть
94 : 84
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Саймонс, Браун, Майнотт, Уайт, Притчард, Тиллман, Уолш, Гонсалес, Хозер, Shulga, Гарза, Шейерман, Кета, Буше
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Гримс, Лоури, Убре, Эдвардс, Эмбиид, Broome, Гордон, Барлоу, Бона, Уокер, Edgecombe

Защитник и новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб набрал 14 очков в первой четверти своего дебютного матча. Как сообщает ClutchPoints в социальной сети X, Эджкомб установил новый рекорд среди новичков НБА по количеству очков, набранных в первой четверти дебютной игры.

Предыдущее достижение принадлежало ныне лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который в 2003 году записал на свой счёт 12 очков за первую четверть первого матча. Таким образом, рекорд держался 22 года.

