Один из новичков НБА превзошёл рекорд Леброна Джеймса, который держался 22 года

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 65:61 в пользу гостевой команды.

Защитник и новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб набрал 14 очков в первой четверти своего дебютного матча. Как сообщает ClutchPoints в социальной сети X, Эджкомб установил новый рекорд среди новичков НБА по количеству очков, набранных в первой четверти дебютной игры.

Предыдущее достижение принадлежало ныне лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который в 2003 году записал на свой счёт 12 очков за первую четверть первого матча. Таким образом, рекорд держался 22 года.