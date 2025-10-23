Скидки
Баскетбол

Шарлотт Хорнетс — Бруклин Нетс, результат матча 23 октября 2025, счёт 136:117, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Егор Дёмин

«Бруклин» проиграл «Шарлотт». Егор Дёмин набрал 14 очков в дебютной игре в НБА
В ночь с 22 на 23 октября мск на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился стартовый матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки уверенно выиграли встречу со счётом 136:117.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

Самым результативным игроком матча стал американский тяжёлый форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер, который набрал 25 очков и сделал семь результативных передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард из США Майлс Бриджес оформил дабл-дабл: 18 очков, 11 подборов. Также на его счету четыре передачи.

19-летний российский защитник/форвард «Нетс» Егор Дёмин в текущей встрече дебютировал в НБА. По итогам игры он набрал 14 очков, также в его активе пять подборов и одна передача.

Теперь «Шарлотт» начнёт выездную серию и 26 октября сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Бруклин» на своём паркете 25 октября примет «Кливленд Кавальерс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
