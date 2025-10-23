«Бруклин» проиграл «Шарлотт». Егор Дёмин набрал 14 очков в дебютной игре в НБА

В ночь с 22 на 23 октября мск на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился стартовый матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки уверенно выиграли встречу со счётом 136:117.

Самым результативным игроком матча стал американский тяжёлый форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер, который набрал 25 очков и сделал семь результативных передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард из США Майлс Бриджес оформил дабл-дабл: 18 очков, 11 подборов. Также на его счету четыре передачи.

19-летний российский защитник/форвард «Нетс» Егор Дёмин в текущей встрече дебютировал в НБА. По итогам игры он набрал 14 очков, также в его активе пять подборов и одна передача.

Теперь «Шарлотт» начнёт выездную серию и 26 октября сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Бруклин» на своём паркете 25 октября примет «Кливленд Кавальерс».

