Егор Дёмин установил национальный рекорд по очкам в дебютном матче в НБА

19-летний российский защитник/форвард «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил рекорд среди россиян по очкам в дебютном матче в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

Отметим, в выездной встрече с «Шарлотт Хорнетс» Дёмин дебютировал в НБА, набрав 14 очков за около 22 минуты площадке. Это лучший показатель среди российский баскетболистов, когда-либо дебютировавших в североамериканской лиге.

Ранее рекорд принадлежал бывшему главному тренеру сборной России Сергею Базаревичу, который в дебютном матче за «Атланту Хоукс» в игре с «Финикс Санз» в 1994 году провёл 12 минут и набрал девять очков.

Егор Дёмин — рекордсмен среди новичков «Бруклина»! Подробный разбор его дебюта в НБА
Егор Дёмин — рекордсмен среди новичков «Бруклина»! Подробный разбор его дебюта в НБА

