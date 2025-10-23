Егор Дёмин установил национальный рекорд по очкам в дебютном матче в НБА

19-летний российский защитник/форвард «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил рекорд среди россиян по очкам в дебютном матче в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, в выездной встрече с «Шарлотт Хорнетс» Дёмин дебютировал в НБА, набрав 14 очков за около 22 минуты площадке. Это лучший показатель среди российский баскетболистов, когда-либо дебютировавших в североамериканской лиге.

Ранее рекорд принадлежал бывшему главному тренеру сборной России Сергею Базаревичу, который в дебютном матче за «Атланту Хоукс» в игре с «Финикс Санз» в 1994 году провёл 12 минут и набрал девять очков.

У кого больше всех очков в НБА: