«Майами» уступил «Орландо» в стартовом матче сезона НБА, Владислав Голдин не сыграл

В ночь с 22 на 23 октября мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида) завершился первый для обеих команд матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Орландо Мэджик» и «Майами Хит». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 125:121.

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин был включён в заявку на игру, но на паркете так и не появился.

Самым результативным игроком матча стал Норман Пауэлл («Хит») — 28 очков, 9 подборов и 4 ассиста. Паоло Банкеро из «Мэджик» оформил дабл-дабл — 24 очка, 11 подборов и 1 ассист, у его одноклубника Франца Вагнера также 24 очка, а также 4 подбора и 6 передач.