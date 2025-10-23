«Майами» уступил «Орландо» в стартовом матче сезона НБА, Владислав Голдин не сыграл
В ночь с 22 на 23 октября мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида) завершился первый для обеих команд матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Орландо Мэджик» и «Майами Хит». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 125:121.
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
125 : 121
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 24, Бейн - 23, Да Силва - 16, Саггс - 14, Картер - 9, Битадзе - 8, Блэк - 7, Айзек, Джонс, Richardson, Ховард, Penda
Майами Хит: Пауэлл - 28, Уиггинс - 18, Митчелл - 16, Адебайо - 15, Фонтеккио - 13, Жакез-мл. - 13, Йович - 9, Уэр - 7, Смит - 2, Розир, Ларссон, Gardner, Джонсон, Goldin
Российский центровой «Майами» Владислав Голдин был включён в заявку на игру, но на паркете так и не появился.
Самым результативным игроком матча стал Норман Пауэлл («Хит») — 28 очков, 9 подборов и 4 ассиста. Паоло Банкеро из «Мэджик» оформил дабл-дабл — 24 очка, 11 подборов и 1 ассист, у его одноклубника Франца Вагнера также 24 очка, а также 4 подбора и 6 передач.
