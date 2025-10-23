«Филадельфия» победила «Бостон» в НБА. Новичок побил рекорд, державшийся 71 год

В ночь с 22 на 23 октября мск на паркете «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами Восточной конференции «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки уверенно выиграли встречу со счётом 136:117.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси, который набрал 40 очков, а также сделал два подбора и шесть результативных передач. Звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид провалил матч, набрав лишь четыре очка.

Наибольшей результативностью в составе хозяев паркета отметился американский лёгкий форвард Джейлен Браун: 25 очков, шесть подборов и четыре передачи.

Отметим, 20-летний багамский защитник, новичок «Сиксерс» Вальдес Эджкомб набрал 34 очка, сделал семь подборов и три передачи. Согласно данным портала Fullcourtpass в социальной сети X, это рекорд по числу очков в дебютном матче с 1954 года.

