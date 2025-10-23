Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 23 октября 2025, счёт 116:117, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Филадельфия» победила «Бостон» в НБА. Новичок побил рекорд, державшийся 71 год
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 октября мск на паркете «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами Восточной конференции «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки уверенно выиграли встречу со счётом 136:117.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 25, Уайт - 25, Кета - 17, Притчард - 16, Саймонс - 13, Хозер - 8, Буше - 6, Тиллман - 4, Майнотт - 2, Уолш, Гонсалес, Shulga, Гарза, Шейерман
Филадельфия Сиксерс: Макси - 40, Edgecombe - 34, Барлоу - 13, Гримс - 10, Убре - 10, Уокер - 6, Эмбиид - 4, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Broome, Гордон, Бона

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси, который набрал 40 очков, а также сделал два подбора и шесть результативных передач. Звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид провалил матч, набрав лишь четыре очка.

Наибольшей результативностью в составе хозяев паркета отметился американский лёгкий форвард Джейлен Браун: 25 очков, шесть подборов и четыре передачи.

Отметим, 20-летний багамский защитник, новичок «Сиксерс» Вальдес Эджкомб набрал 34 очка, сделал семь подборов и три передачи. Согласно данным портала Fullcourtpass в социальной сети X, это рекорд по числу очков в дебютном матче с 1954 года.

Материалы по теме
«Бруклин» проиграл «Шарлотт». Егор Дёмин набрал 14 очков в дебютной игре в НБА

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android