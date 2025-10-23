40 очков Виктора Вембаньямы с дабл-даблом позволили «Сан-Антонио» разгромить «Даллас»

В ночь с 22 на 23 октября мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился первый для обеих команд матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 125:92.

Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, в активе которого дабл-дабл — 40 очков и 15 подборов, а также одна результативная передача.

У хозяев площадки лучшим стал центровой Энтони Дэвис, также оформивший дабл-дабл — на его счету 22 очка, 13 подборов и один результативный пас.