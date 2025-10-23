Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даллас Маверикс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 23 октября 2025, счет 92:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

40 очков Виктора Вембаньямы с дабл-даблом позволили «Сан-Антонио» разгромить «Даллас»
Комментарии

В ночь с 22 на 23 октября мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился первый для обеих команд матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 125:92.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
92 : 125
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дэвис - 22, Вашингтон - 17, Томпсон - 10, Flagg - 10, Кристи - 9, Nembhard - 8, Расселл - 6, Лайвли - 4, Харди - 3, Маршалл - 3, Пауэлл, Уильямс, Мартин, Cisse
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Касл - 22, Harper - 15, Васселл - 13, Джонсон - 11, Барнс - 7, Garcia - 5, Шампани - 5, Ингрэм - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Bryant, Бийомбо, Миникс

Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, в активе которого дабл-дабл — 40 очков и 15 подборов, а также одна результативная передача.

У хозяев площадки лучшим стал центровой Энтони Дэвис, также оформивший дабл-дабл — на его счету 22 очка, 13 подборов и один результативный пас.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Рост Вембаньямы — головная боль скептиков. Он реально достиг 230 см?!
Рост Вембаньямы — головная боль скептиков. Он реально достиг 230 см?!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android