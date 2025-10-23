Андрей Кириленко назвал трёх величайших спортсменов современности

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о лёгком форварде и лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, поставив его в один ряд со звёздным российским хоккеистом Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталз» и футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Король так просто заканчивать не будет, но цены на билеты будут повышаться с каждым разом. Не надо забывать, что мы живём в эпоху трёх величайших игровиков — Джеймса, Лео Месси и Саши Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна ещё больше приблизит его к вечности», — приводит слова Кириленко издание News.ru.

40-летний баскетболист Леброн Джеймс не принял участия в стартовом матче сезона НБА из-за травмы.

