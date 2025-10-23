Дёмин в дебютном матче НБА набрал больше очков, чем первый номер драфта-2025 Купер Флэгг

Лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 92:125.

Флэгг провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 10 очков (4 из 13 с игры, 2 из 2 — штрафные), 10 подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-29».

Примечательно, что 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в сегодняшнем дебютном матче НБА с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) набрал 14 очков за 22 минуты и превзошёл по этому показателю первого номера драфта НБА 2025 года — Флэгга, для которого этот матч также стал дебютным в лиге.