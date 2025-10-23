Дёмин в дебютном матче НБА набрал больше очков, чем первый номер драфта-2025 Купер Флэгг
Лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 92:125.
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
92 : 125
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дэвис - 22, Вашингтон - 17, Томпсон - 10, Flagg - 10, Кристи - 9, Nembhard - 8, Расселл - 6, Лайвли - 4, Харди - 3, Маршалл - 3, Пауэлл, Уильямс, Мартин, Cisse
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Касл - 22, Harper - 15, Васселл - 13, Джонсон - 11, Барнс - 7, Garcia - 5, Шампани - 5, Ингрэм - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Bryant, Бийомбо, Миникс
Флэгг провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 10 очков (4 из 13 с игры, 2 из 2 — штрафные), 10 подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-29».
Примечательно, что 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в сегодняшнем дебютном матче НБА с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) набрал 14 очков за 22 минуты и превзошёл по этому показателю первого номера драфта НБА 2025 года — Флэгга, для которого этот матч также стал дебютным в лиге.
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1
