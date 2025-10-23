Результаты игрового дня НБА 23 октября: яркий дебют Дёмина, сенсационный новичок «Сиксерс»

В ночь с 22 на 23 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй игровой день нового сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 23 октября

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 119:111;

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 125:121;

«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 136:117;

«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 118:138;

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:117;

«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 115:111;

«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:122;

«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 133:120;

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:108;

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 92:125;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 114:118;

«Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 120:116.

Отметим, что в этот игровой день дебютировал в НБА защитник/форвард Егор Дёмин. За почти 19 минут в составе «Бруклин Нетс» россиянин отметился 14 очками, пятью подборами и двумя ассистами. Кроме того, 20-летний багамский защитник, новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб набрал 34 очка, сделал семь подборов и три передачи. Согласно данным портала Fullcourtpass в социальной сети X, это рекорд по числу очков в дебютном матче с 1954 года.

