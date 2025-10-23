Скидки
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 23 октября: сколько очков набрал Егор Дёмин в дебюте, рекордный новичок Филадельфии

Результаты игрового дня НБА 23 октября: яркий дебют Дёмина, сенсационный новичок «Сиксерс»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй игровой день нового сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 23 октября

  • «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 119:111;
  • «Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 125:121;
  • «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 136:117;
  • «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 118:138;
  • «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:117;
  • «Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 115:111;
  • «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:122;
  • «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 133:120;
  • «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:108;
  • «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 92:125;
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 114:118;
  • «Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 120:116.

Отметим, что в этот игровой день дебютировал в НБА защитник/форвард Егор Дёмин. За почти 19 минут в составе «Бруклин Нетс» россиянин отметился 14 очками, пятью подборами и двумя ассистами. Кроме того, 20-летний багамский защитник, новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб набрал 34 очка, сделал семь подборов и три передачи. Согласно данным портала Fullcourtpass в социальной сети X, это рекорд по числу очков в дебютном матче с 1954 года.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 111
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Брансон - 23, Таунс - 19, Бриджес - 16, Макбрайд - 15, Шамет - 9, Колек - 7, Кларксон - 4, Хукпорти - 2, Дадье, Ябуселе, Джемисон, Diawara
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 22, Меррилл - 19, Нэнс - 10, Уэйд - 10, Тайсон - 5, Proctor - 5, Аллен - 4, Болл - 3, Портер - 2, Брайант, Траверс, Томлин
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
125 : 121
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 24, Бейн - 23, Да Силва - 16, Саггс - 14, Картер - 9, Битадзе - 8, Блэк - 7, Айзек, Джонс, Richardson, Ховард, Penda
Майами Хит: Пауэлл - 28, Уиггинс - 18, Митчелл - 16, Адебайо - 15, Фонтеккио - 13, Жакез-мл. - 13, Йович - 9, Уэр - 7, Смит - 2, Розир, Ларссон, Gardner, Джонсон, Goldin
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
118 : 138
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Джонсон - 22, Янг - 22, Порзингис - 20, Оконгву - 18, Рисашер - 16, Александер-Уолкер - 10, Кеннард - 6, Дэниэлс - 4, Уоллес, Данте, Newell, Гуйе, Крейчи
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Барнс - 22, Дик - 21, Ингрэм - 16, Пёлтль - 14, Куикли - 13, Шид - 10, Мамукелашвили - 7, Могбо - 4, Агбаджи - 4, Баттл - 2, Темпл
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 25, Уайт - 25, Кета - 17, Притчард - 16, Саймонс - 13, Хозер - 8, Буше - 6, Тиллман - 4, Майнотт - 2, Уолш, Гонсалес, Shulga, Гарза, Шейерман
Филадельфия Сиксерс: Макси - 40, Edgecombe - 34, Барлоу - 13, Гримс - 10, Убре - 10, Уокер - 6, Эмбиид - 4, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Broome, Гордон, Бона
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Вучевич - 28, Бузелис - 21, Гидди - 19, Хаертер - 15, Досунму - 14, Джонс - 12, Уильямс - 4, Смит - 2, Картер, Терри, Филлипс, Essengue, Окоро
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Стюарт - 20, Холланд - 19, Дюрен - 15, Томпсон - 11, Харрис - 10, Леверт - 8, Рид - 3, Робинсон - 2, Джонс, Lanier, Дженкинс, Грин, Клинтман, Смит
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 122
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Морант - 35, Джексон - 18, Колдуэлл-Поуп - 15, Уэллс - 14, Coward - 14, Проспер - 10, Ландейл - 10, Спенсер - 7, Альдама - 5, Small, Холл, Джексон, Кончар
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 27, Fears - 17, Джонс - 17, Пул - 17, Мёрфи - 13, Бей - 13, Хоукинс - 8, Мисси - 5, Queen - 3, Dickinson - 2, Спрингер, Peavy, Альварадо
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
133 : 120
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Трент-мл. - 17, Тёрнер - 11, Принс - 11, Грин - 11, Портер - 10, Кузма - 10, Роллинз - 9, Энтони - 9, Симс - 2, Портис - 2, Коффи - 2, Харрис, Адетокунбо, Джексон
Вашингтон Уизардс: Миддлтон - 23, Джордж - 21, Уитмор - 16, Tre Johnson - 14, Каррингтон - 11, Кисперт - 11, Сарр - 10, Макколлум - 9, Гилл - 2, Riley - 2, Багли III - 1, Вукчевич, Джонсон, Шампани, Купер
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
129 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Кесслер - 22, Маркканен - 20, Сенсабо - 20, Джордж - 16, Хендрикс - 13, Clayton - 10, Михайлюк - 9, Филиповски - 9, Нуркич - 8, Bailey - 2, Уильямс, Харклесс, Андерсон, Чьебв, Лав
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 19, Харден - 15, Лопес - 15, Коллинс - 14, Джонс - 12, Леонард - 10, Бил - 5, Кристи - 5, Пол - 4, Niederhauser - 4, Батюм - 3, Браун - 2, Sanders, Данн, Богданович
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
92 : 125
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дэвис - 22, Вашингтон - 17, Томпсон - 10, Flagg - 10, Кристи - 9, Nembhard - 8, Расселл - 6, Лайвли - 4, Харди - 3, Маршалл - 3, Пауэлл, Уильямс, Мартин, Cisse
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Касл - 22, Harper - 15, Васселл - 13, Джонсон - 11, Барнс - 7, Garcia - 5, Шампани - 5, Ингрэм - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Bryant, Бийомбо, Миникс
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 29, Авдия - 20, Шарп - 15, Холидэй - 14, Камара - 10, Клингэн - 8, Уэсли - 7, Мюррэй - 7, Тибулл - 2, Yang - 2, Рит
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 41, Рэндл - 19, Макдэниелс - 18, Шеннон - 10, Гобер - 10, Дивинченцо - 7, Рид - 6, Конли - 3, Хиланд - 2, Кларк - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Beringer, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 116
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 31, Брукс - 22, Аллен - 18, О'Нил - 12, Данн - 9, Ричардс - 8, Игодаро - 7, Гиллеспи - 7, Уильямс - 6, Малуач, Brea, Ливерс, Fleming, Хэйс, Гудвин
Сакраменто Кингз: Лавин - 30, Дерозан - 29, Монк - 19, Шрёдер - 14, Эллис - 9, Уэстбрук - 6, Юбэнкс - 4, Cardwell - 3, Clifford - 2, Макдермотт, Шарич, Картер, Стивенс, Плауден, Raynaud
«Филадельфия» победила «Бостон» в НБА. Новичок побил рекорд, державшийся 71 год

Самые титулованные клубы НБА:

Комментарии
