Результаты игрового дня НБА 23 октября: яркий дебют Дёмина, сенсационный новичок «Сиксерс»

В ночь с 22 на 23 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй игровой день нового сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 23 октября
- «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 119:111;
- «Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 125:121;
- «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 136:117;
- «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 118:138;
- «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:117;
- «Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 115:111;
- «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:122;
- «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 133:120;
- «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:108;
- «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 92:125;
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 114:118;
- «Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 120:116.
Отметим, что в этот игровой день дебютировал в НБА защитник/форвард Егор Дёмин. За почти 19 минут в составе «Бруклин Нетс» россиянин отметился 14 очками, пятью подборами и двумя ассистами. Кроме того, 20-летний багамский защитник, новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб набрал 34 очка, сделал семь подборов и три передачи. Согласно данным портала Fullcourtpass в социальной сети X, это рекорд по числу очков в дебютном матче с 1954 года.
- 23 октября 2025
-
08:56
-
08:46
-
08:42
-
08:40
-
08:30
-
07:46
-
07:26
-
07:16
-
06:00
-
05:42
-
05:24
-
05:20
-
04:56
-
04:42
-
04:30
-
04:03
-
03:36
-
03:30
-
03:22
-
02:56
-
02:30
-
02:05
-
00:41
-
00:30
-
00:13
-
00:07
- 22 октября 2025
-
23:37
-
23:09
-
22:38
-
21:45
-
21:20
-
20:50
-
20:47
-
20:24
-
19:19