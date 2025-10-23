Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

23 октября главные новости спорта, футбол, Кубок России, Лига чемпионов, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, Егор Дёмин, теннис

Егор Дёмин дебютировал в НБА с рекордом, «Реал» обыграл «Ювентус» в ЛЧ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин дебютировал в НБА с национальным рекордом, мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус» в матче общего группового этапа Лиги чемпионов, в Фонбет Кубке России определились все участники обеих сеток плей-офф среди клубов РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Егор Дёмин установил национальный рекорд по очкам в дебютном матче в НБА.
  2. «Реал» благодаря голу Беллингема минимально обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов.
  3. Стали известны все участники двух сеток плей-офф Кубка России из групп Пути РПЛ.
  4. «Бруклин» проиграл «Шарлотт». Егор Дёмин набрал 14 очков в дебютной игре в НБА.
  5. «Монако» и «Тоттенхэм» не забили голов в матче ЛЧ, Головин принял участие в игре.
  6. Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.
  7. «Зенит» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России, забив шесть безответных голов.
  8. «Монреаль» с Демидовым нанёс «Калгари» седьмое поражение подряд в НХЛ.
  9. Мастерский пас 19-летнего Ивана Демидова принёс «Монреалю» победный гол в овертайме.
  10. Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту», Капризов — без очков.
  11. ЦСКА в гостях оказался сильнее СКА в первом армейском дерби сезона КХЛ.
  12. «Ак Барс» одержал восьмую победу подряд, одолев дома «Локомотив».
  13. Елена Рыбакина с победы над Лейлой Фернандес стартовала на «пятисотнике» в Токио.
  14. ЦСКА сенсационно уступил сербской «Меге» во внутрисезонном турнире Единой лиги.
Материалы по теме
Топ-события четверга: дебют Дёмина в НБА, Талалаев против «Локо» и московское дерби в КХЛ
Топ-события четверга: дебют Дёмина в НБА, Талалаев против «Локо» и московское дерби в КХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 23 октября 2025 года
Результаты игрового дня НБА 23 октября: яркий дебют Дёмина, сенсационный новичок «Сиксерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android