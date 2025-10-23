Егор Дёмин дебютировал в НБА с рекордом, «Реал» обыграл «Ювентус» в ЛЧ. Главное к утру

19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин дебютировал в НБА с национальным рекордом, мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус» в матче общего группового этапа Лиги чемпионов, в Фонбет Кубке России определились все участники обеих сеток плей-офф среди клубов РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».