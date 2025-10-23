Егор Дёмин дебютировал в НБА с рекордом, «Реал» обыграл «Ювентус» в ЛЧ. Главное к утру
19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин дебютировал в НБА с национальным рекордом, мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус» в матче общего группового этапа Лиги чемпионов, в Фонбет Кубке России определились все участники обеих сеток плей-офф среди клубов РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Егор Дёмин установил национальный рекорд по очкам в дебютном матче в НБА.
- «Реал» благодаря голу Беллингема минимально обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов.
- Стали известны все участники двух сеток плей-офф Кубка России из групп Пути РПЛ.
- «Бруклин» проиграл «Шарлотт». Егор Дёмин набрал 14 очков в дебютной игре в НБА.
- «Монако» и «Тоттенхэм» не забили голов в матче ЛЧ, Головин принял участие в игре.
- Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.
- «Зенит» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России, забив шесть безответных голов.
- «Монреаль» с Демидовым нанёс «Калгари» седьмое поражение подряд в НХЛ.
- Мастерский пас 19-летнего Ивана Демидова принёс «Монреалю» победный гол в овертайме.
- Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту», Капризов — без очков.
- ЦСКА в гостях оказался сильнее СКА в первом армейском дерби сезона КХЛ.
- «Ак Барс» одержал восьмую победу подряд, одолев дома «Локомотив».
- Елена Рыбакина с победы над Лейлой Фернандес стартовала на «пятисотнике» в Токио.
- ЦСКА сенсационно уступил сербской «Меге» во внутрисезонном турнире Единой лиги.
