АСВЕЛ — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Баскетбол

Егор Дёмин рассказал, чего не хватило «Бруклину» в дебютном матче для россиянина в НБА

Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о своей дебютной игре с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Мы много чего обсуждали в перерыве и после игры. Мы можем поправить игру в защите, громче подсказывать друг другу. Нам нужно большего понимания: кто кого закрывает и всё такое. Необходимо защищать кольцо и блокировать трёхочковые, пытаясь заставлять соперников делать броски, которые мы хотим.

Броски — это то, над чем я работал летом. Я бы не сказал, что сегодня попал в ритм. Я нахожусь в отличных условиях, становлюсь сильнее и чувствую себя лучше, играя против таких спортсменов. Также чувствую себя увереннее в защите, и, знаете, очевидно, есть много возможностей для работы над такими вещами, как игра под давлением. Думаю, что мы на правильном пути», — приводит слова Дёмина Yes Network.

Напомним, Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.

