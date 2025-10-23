Егор Дёмин рассказал, чего не хватило «Бруклину» в дебютном матче для россиянина в НБА

Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о своей дебютной игре с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы много чего обсуждали в перерыве и после игры. Мы можем поправить игру в защите, громче подсказывать друг другу. Нам нужно большего понимания: кто кого закрывает и всё такое. Необходимо защищать кольцо и блокировать трёхочковые, пытаясь заставлять соперников делать броски, которые мы хотим.

Броски — это то, над чем я работал летом. Я бы не сказал, что сегодня попал в ритм. Я нахожусь в отличных условиях, становлюсь сильнее и чувствую себя лучше, играя против таких спортсменов. Также чувствую себя увереннее в защите, и, знаете, очевидно, есть много возможностей для работы над такими вещами, как игра под давлением. Думаю, что мы на правильном пути», — приводит слова Дёмина Yes Network.

Напомним, Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.