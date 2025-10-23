Кириленко оценил дебют Дёмина за «Бруклин» в НБА

Бывший игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал дебют российского защитника Егора Дёмина за «Бруклин Нетс».

«Отличный дебют. Главное, что вышел и не стеснялся брать мяч и быть активным.

Это пока только первый матч, поэтому будем продолжать следить», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

19-летний Егор Дёмин в своём первом в карьере матче НБА «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» набрал 14 очков, установив тем самым национальный рекорд. Также на счету Дёмина пять подборов и одна результативная передача

