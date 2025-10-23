Скидки
АСВЕЛ — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Баскетбол Новости

Кириленко оценил дебют Дёмина за «Бруклин» в НБА

Бывший игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал дебют российского защитника Егора Дёмина за «Бруклин Нетс».

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Отличный дебют. Главное, что вышел и не стеснялся брать мяч и быть активным.

Это пока только первый матч, поэтому будем продолжать следить», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

19-летний Егор Дёмин в своём первом в карьере матче НБА «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» набрал 14 очков, установив тем самым национальный рекорд. Также на счету Дёмина пять подборов и одна результативная передача

