«Я был доволен». Тренер «Бруклина» Фернандес — о дебюте Дёмина и Сарафа в НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес на пресс-конференции поделился мнением об игре защитников клуба Егора Дёмина и Бена Сарафа, для которых матч с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) стал дебютным в НБА.

— Если брать в расчёт новичков, двое из них получили больше игрового времени, чем остальные. Я говорю о Бене [Сарафе] и Егоре [Дёмине]. Что вы увидели от них?

— Я был доволен обоими. Нас ждёт процесс, даже если Нолан [Траоре] выйдет на паркет и получит несколько минут, они всё равно будут важны. Нужно стараться качественно отыграть своё время. Это отличный опыт, это путь в НБА, мы только начали, было приятно видеть их на площадке. Теперь наша задача — сделать их лучше.

Напомним, Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.