Тараканов оценил перспективы Дёмина, Голдина и Лахина в НБА

67-летний советский и российский баскетболист, а ныне комментатор Сергей Тараканов высказался о россиянах в НБА — Егоре Дёмине («Бруклин Нетс»), Владиславе Голдине («Майами Хит») и Викторе Лахине.

Комментарий Тараканова был взят до дебюта Дёмина в ночь на 23 октября.

«У Егора Дёмина ситуация гораздо лучше. Игроки, которые уходят в первом раунде драфта, редко проваливаются. Это значит, что клуб имеет на тебя планы и всячески будет поддерживать. Да и «Бруклин» с российским бэкграундом: и [Михаил] Прохоров был, и [Сергей] Кущенко.

Да и в целом половина района говорит на русском. Самая большая проблема Егора в том, что лига очень атлетичная, но у него есть ещё несколько лет на адаптацию. Он прибавляет, хорошо показал себя в тренировочных играх, прибавляет в атлетизме. Может, звездой он и не станет, но талант определённо есть, чтобы стать как минимум игроком ротации.

[Владислав] Голдин на двухстороннем [контракте]. Наверное, будут выдёргивать из G-лиги. Судьба непростая — мы видели много европейцев в таком положении, которые потом в НБА не играют. Такая же ситуация у Лахина — многое зависит от команды и травм», — приводит слова Тараканова News.ru