Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тараканов оценил перспективы Дёмина, Голдина и Лахина в НБА

Тараканов оценил перспективы Дёмина, Голдина и Лахина в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

67-летний советский и российский баскетболист, а ныне комментатор Сергей Тараканов высказался о россиянах в НБАЕгоре Дёмине («Бруклин Нетс»), Владиславе Голдине («Майами Хит») и Викторе Лахине.

Комментарий Тараканова был взят до дебюта Дёмина в ночь на 23 октября.

«У Егора Дёмина ситуация гораздо лучше. Игроки, которые уходят в первом раунде драфта, редко проваливаются. Это значит, что клуб имеет на тебя планы и всячески будет поддерживать. Да и «Бруклин» с российским бэкграундом: и [Михаил] Прохоров был, и [Сергей] Кущенко.

Да и в целом половина района говорит на русском. Самая большая проблема Егора в том, что лига очень атлетичная, но у него есть ещё несколько лет на адаптацию. Он прибавляет, хорошо показал себя в тренировочных играх, прибавляет в атлетизме. Может, звездой он и не станет, но талант определённо есть, чтобы стать как минимум игроком ротации.

[Владислав] Голдин на двухстороннем [контракте]. Наверное, будут выдёргивать из G-лиги. Судьба непростая — мы видели много европейцев в таком положении, которые потом в НБА не играют. Такая же ситуация у Лахина — многое зависит от команды и травм», — приводит слова Тараканова News.ru

Сейчас читают:
Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!
Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android