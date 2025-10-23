Расписание матчей Евролиги на 23 октября

В четверг, 23 октября, в баскетбольной Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 23 октября (время — московское):

20:30. АСВЕЛ — «Дубай»;

21:05. «Хапоэль» Тель-Авив — «Монако»;

21:30. «Барселона» — «Жальгирис»;

21:30. «Олимпия» — «Валенсия»;

22:00. «Црвена Звезда» — «Баскония».

После пяти матчей в регулярном чемпионате нового сезона каждая из команд потерпела хотя бы одно поражение. Вверху турнирной таблицы находятся греческий «Панатинаикос» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Эти клубы единственные, которые победили в четырёх матчах из пяти. Греки впереди по разнице мячей.