Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 23 октября

Расписание матчей Евролиги на 23 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 23 октября, в баскетбольной Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 23 октября (время — московское):

20:30. АСВЕЛ — «Дубай»;
21:05. «Хапоэль» Тель-Авив — «Монако»;
21:30. «Барселона» — «Жальгирис»;
21:30. «Олимпия» — «Валенсия»;
22:00. «Црвена Звезда» — «Баскония».

После пяти матчей в регулярном чемпионате нового сезона каждая из команд потерпела хотя бы одно поражение. Вверху турнирной таблицы находятся греческий «Панатинаикос» и «Хапоэль» из Тель-Авива. Эти клубы единственные, которые победили в четырёх матчах из пяти. Греки впереди по разнице мячей.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android