Видео: хайлайты Егора Дёмина в дебютной игре в НБА

Российский защитник Егор Дёмин дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Бруклин Нетс» в игре с «Шарлотт Хорнетс». В Сети появилось видео с лучшими моментами нашего таланта. «Бруклин» проиграл «Шарлотт» со счётом 117:136. Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.

19-летний Дёмин стал первым новичком в истории «Бруклина», который реализовал три трёхочковых броска в своей дебютной игре в НБА.

К тому же россиянин стал лучшим среди наших соотечественников по результативности в первом матче в североамериканской лиге. Ранее данное достижение принадлежало Сергею Базаревичу (девять очков, два подбора и две передачи).