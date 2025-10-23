Как оцените дебютный матч Егора Дёмина в НБА?

В ночь на 23 октября свой дебют в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в матче с «Шарлотт Хорнетс» совершил 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс». Команда Егора проиграла «Шарлотт» со счётом 117:136.

По итогам встречи с «Хорнетс» российский баскетболист записал на свой счёт 14 очков, пять подборов, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте полезности «+15». Эффективнее Егора в «Бруклине» оказался только центровой Николас Клэкстон — «+17».