Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Как оцените дебютный матч Егора Дёмина в НБА?

Как оцените дебютный матч Егора Дёмина в НБА?
Комментарии

В ночь на 23 октября свой дебют в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в матче с «Шарлотт Хорнетс» совершил 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс». Команда Егора проиграла «Шарлотт» со счётом 117:136.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Чемпионат» предлагает вам оценить дебютный матч Егора Дёмина в североамериканской лиге.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

По итогам встречи с «Хорнетс» российский баскетболист записал на свой счёт 14 очков, пять подборов, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте полезности «+15». Эффективнее Егора в «Бруклине» оказался только центровой Николас Клэкстон — «+17».

Сейчас читают:
Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!
Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android