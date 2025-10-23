Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин — лучший новичок в истории «Бруклина» по трёхочковым попаданиям

Егор Дёмин — лучший новичок в истории «Бруклина» по трёхочковым попаданиям
Комментарии

Российский баскетболист клуба «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил новый рекорд среди новичков команды по реализованным трёхочковым броскам в дебютном матче в НБА. Этой информацией поделилось издание NetsDaily.

19-летний Дёмин реализовал четыре из шести трёхочковых броска. Ранее никому из новичков «Бруклина» не удавалось в дебютной игре добиться трёх попаданий с дальней дистанции.

«Бруклин» проиграл «Шарлотт» со счётом 117:136. Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

Отметим, что россиянин стал лучшим среди наших соотечественников по результативности в первом матче в североамериканской лиге. Ранее данное достижение принадлежало Сергею Базаревичу (девять очков, два подбора и две передачи).

