Егор Дёмин — лучший новичок в истории «Бруклина» по трёхочковым попаданиям

Российский баскетболист клуба «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил новый рекорд среди новичков команды по реализованным трёхочковым броскам в дебютном матче в НБА. Этой информацией поделилось издание NetsDaily.

19-летний Дёмин реализовал четыре из шести трёхочковых броска. Ранее никому из новичков «Бруклина» не удавалось в дебютной игре добиться трёх попаданий с дальней дистанции.

«Бруклин» проиграл «Шарлотт» со счётом 117:136. Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.

Отметим, что россиянин стал лучшим среди наших соотечественников по результативности в первом матче в североамериканской лиге. Ранее данное достижение принадлежало Сергею Базаревичу (девять очков, два подбора и две передачи).