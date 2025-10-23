Скидки
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Гендиректор Единой лиги прокомментировала поражение ЦСКА от сербской «Меги»

Гендиректор Единой лиги прокомментировала поражение ЦСКА от сербской «Меги»
Аудио-версия:
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала поражение ЦСКА в матче с сербской «Мегой» (72:81) во внутрисезонном турнире лиги.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич

«Мега» забивала невероятные броски. Гости играли совершенно без давления. Это молодая команда, хорошо подготовленная физически, игроки мощные, быстрые, свежие. Команда делала акцент на индивидуальную и быструю игру. Сегодня у них всё получалось. А у ЦСКА просто был плохой день. Такое бывает в баскетболе. Считаю, что в отношении армейцев этот матч не показательный.

Мне бы хотелось больше обратить внимание не на спортивный результат. Полный зал, аншлаг на матче и атмосфера праздника — вот что важно и показательно… Совместно с ЦСКА нам удалось привлечь новую аудиторию: кто‑то пришёл на баскетбол, кто‑то пришёл посмотреть на артистов, послушать Басту перед игрой. Было много молодёжи. Матчи этого внутрисезонного турнира мы проводим по сценарию Матча всех звёзд Единой лиги: совмещаем спорт с форматом шоу. Болельщикам это нравится.

И ещё один важный момент. В турнире две иностранные команды — «Мега» и «Игокеа». Единая лига одна из немногих в российском спорте, кто сегодня проводит соревнования в международном формате. Этот матч стал показательным, иностранные участники добавили спортивной интриги и конкуренции в наш Кубок. Мы на правильном пути», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

