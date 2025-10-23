Гендиректор Единой лиги прокомментировала поражение ЦСКА от сербской «Меги»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала поражение ЦСКА в матче с сербской «Мегой» (72:81) во внутрисезонном турнире лиги.

«Мега» забивала невероятные броски. Гости играли совершенно без давления. Это молодая команда, хорошо подготовленная физически, игроки мощные, быстрые, свежие. Команда делала акцент на индивидуальную и быструю игру. Сегодня у них всё получалось. А у ЦСКА просто был плохой день. Такое бывает в баскетболе. Считаю, что в отношении армейцев этот матч не показательный.

Мне бы хотелось больше обратить внимание не на спортивный результат. Полный зал, аншлаг на матче и атмосфера праздника — вот что важно и показательно… Совместно с ЦСКА нам удалось привлечь новую аудиторию: кто‑то пришёл на баскетбол, кто‑то пришёл посмотреть на артистов, послушать Басту перед игрой. Было много молодёжи. Матчи этого внутрисезонного турнира мы проводим по сценарию Матча всех звёзд Единой лиги: совмещаем спорт с форматом шоу. Болельщикам это нравится.

И ещё один важный момент. В турнире две иностранные команды — «Мега» и «Игокеа». Единая лига одна из немногих в российском спорте, кто сегодня проводит соревнования в международном формате. Этот матч стал показательным, иностранные участники добавили спортивной интриги и конкуренции в наш Кубок. Мы на правильном пути», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».