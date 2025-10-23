Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

«Это было потрясающе!» Известный журналист из США — о дебюте Дёмина в НБА

«Это было потрясающе!» Известный журналист из США — о дебюте Дёмина в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный журналист, работающий на ESPN и Yes Network, Фрэнк Исола поделился мнением о дебюте российского баскетболиста Егора Дёмина в НБА.

«Егор Дёмин был самым впечатляющим (среди новичков «Бруклина»). Он стал рекордсменом по количеству реализованных трёхочковых бросков за «Нетс» в своём дебютном матче в НБА. Это было потрясающе! Он — самый высокий выбор клуба с тех пор, как они выбрали Деррика Фэйворса в 2010 году. Как давно это было?! Клубу давно не приходилось выбирать так высоко…

Когда Дёмин в прошлом году играл за университет Бригама Янга, тогда-то о нём все и узнали, и подумали, что он на такое способен», — сказал Исола в эфире программы Yes Network.

Напомним, «Бруклин» в первом матче сезона уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 117:136. Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1
Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
Опрос
Комментарии
