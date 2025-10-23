«Это было потрясающе!» Известный журналист из США — о дебюте Дёмина в НБА

Авторитетный журналист, работающий на ESPN и Yes Network, Фрэнк Исола поделился мнением о дебюте российского баскетболиста Егора Дёмина в НБА.

«Егор Дёмин был самым впечатляющим (среди новичков «Бруклина»). Он стал рекордсменом по количеству реализованных трёхочковых бросков за «Нетс» в своём дебютном матче в НБА. Это было потрясающе! Он — самый высокий выбор клуба с тех пор, как они выбрали Деррика Фэйворса в 2010 году. Как давно это было?! Клубу давно не приходилось выбирать так высоко…

Когда Дёмин в прошлом году играл за университет Бригама Янга , тогда-то о нём все и узнали, и подумали, что он на такое способен», — сказал Исола в эфире программы Yes Network.

Напомним, «Бруклин» в первом матче сезона уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 117:136. Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.