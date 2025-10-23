Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Видно его прогресс». Понкрашов оценил дебют Дёмина в НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Антон Понкрашов прокомментировал дебют российского баскетболиста Егора Дёмина в НБА в составе команды «Бруклин Нетс». Команда уступила «Шарлотт Хорнетс» со счётом 117:136.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Во-первых, хочу поздравить Егора с удачным дебютом. Даже несмотря на то что его команда проиграла, видно его прогресс. Особенно хочется отметить его прогресс по броску, по релизу. Видны и работа, и кропотливый труд. Поэтому верю, что количество трёхочковых будет ещё больше. Ему покорились сразу несколько рекордов: как в «Бруклине», так и среди российских игроков, которые дебютировали в НБА.

Видно, что ему доверяют, думаю, что он будет прибавлять от матча к матчу», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

