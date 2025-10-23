«Видно его прогресс». Понкрашов оценил дебют Дёмина в НБА

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Антон Понкрашов прокомментировал дебют российского баскетболиста Егора Дёмина в НБА в составе команды «Бруклин Нетс». Команда уступила «Шарлотт Хорнетс» со счётом 117:136.

«Во-первых, хочу поздравить Егора с удачным дебютом. Даже несмотря на то что его команда проиграла, видно его прогресс. Особенно хочется отметить его прогресс по броску, по релизу. Видны и работа, и кропотливый труд. Поэтому верю, что количество трёхочковых будет ещё больше. Ему покорились сразу несколько рекордов: как в «Бруклине», так и среди российских игроков, которые дебютировали в НБА.

Видно, что ему доверяют, думаю, что он будет прибавлять от матча к матчу», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.