Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Особенный момент для многих». Отец Дёмина отреагировал на дебют Егора в НБА

Аудио-версия:
Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, прокомментировал дебют своего сына в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Бруклин» проиграл «Шарлотт» со счётом 117:136. Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Конечно, сегодняшняя ночь была особенным моментом для многих, не только для нашей семьи. Главное, что могу сказать по поводу дебюта — Егор готов, даже несмотря на то что пропустил определённый период в командной работе из-за травмы. Он совершенно спокоен, уравновешен. Мне нравится, что Егор заряжен на атаку, причём на трёхочковые, которые всегда были его главным оружием.

Мы видим, какую он провёл качественную работу летом, как он мотивирован и как он готовится к играм. Он заряжен доказывать, и это будет хорошим двигателем его прогресса. Впереди непростой сезон, много вызовов, много работы. Я вижу предпосылки к тому, что у Егора будет хорошее игровое время в этом сезоне», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

