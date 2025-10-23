«Особенный момент для многих». Отец Дёмина отреагировал на дебют Егора в НБА

Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, прокомментировал дебют своего сына в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Бруклин» проиграл «Шарлотт» со счётом 117:136. Дёмин набрал 14 очков, пять подборов и две передачи за 22 минуты на паркете.

«Конечно, сегодняшняя ночь была особенным моментом для многих, не только для нашей семьи. Главное, что могу сказать по поводу дебюта — Егор готов, даже несмотря на то что пропустил определённый период в командной работе из-за травмы. Он совершенно спокоен, уравновешен. Мне нравится, что Егор заряжен на атаку, причём на трёхочковые, которые всегда были его главным оружием.

Мы видим, какую он провёл качественную работу летом, как он мотивирован и как он готовится к играм. Он заряжен доказывать, и это будет хорошим двигателем его прогресса. Впереди непростой сезон, много вызовов, много работы. Я вижу предпосылки к тому, что у Егора будет хорошее игровое время в этом сезоне», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.