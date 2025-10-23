«Бруклин» угадал с Дёминым». Елевич — о дебюте российского баскетболиста в НБА

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал дебют Егора Дёмина в НБА в составе «Бруклин Нетс» в матче с «Шарлотт Хорнетс» (117:136).

«Дело даже не в результативности Егора Дёмина, а в каком возрасте он дебютировал в НБА. За Егора я рад вдвойне, потому что его отец у меня много лет играл. Мы буквально недавно виделись, в Химках праздновалось 50-летие спортивной школы. Мы с ним как раз разговаривали на эту тему.

Я очень доволен, что у нас пошла плеяда баскетболистов, которая может показывать игру, которую мы хотим видеть. Не было такого игрока в таком возрасте, кто был бы сразу так результативен, как Егор Дёмин. Думаю, «Бруклин» угадал с Егором, это хорошее подспорье. Всё-таки есть у нас баскетболисты, способные дорасти до НБА и играть в самой лучшей лиге мира. Есть Савков, который играл в Испании, а сейчас в МБА-МАИ», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.