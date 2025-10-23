Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» угадал с Дёминым». Елевич — о дебюте российского баскетболиста в НБА

Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал дебют Егора Дёмина в НБА в составе «Бруклин Нетс» в матче с «Шарлотт Хорнетс» (117:136).

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Дело даже не в результативности Егора Дёмина, а в каком возрасте он дебютировал в НБА. За Егора я рад вдвойне, потому что его отец у меня много лет играл. Мы буквально недавно виделись, в Химках праздновалось 50-летие спортивной школы. Мы с ним как раз разговаривали на эту тему.

Я очень доволен, что у нас пошла плеяда баскетболистов, которая может показывать игру, которую мы хотим видеть. Не было такого игрока в таком возрасте, кто был бы сразу так результативен, как Егор Дёмин. Думаю, «Бруклин» угадал с Егором, это хорошее подспорье. Всё-таки есть у нас баскетболисты, способные дорасти до НБА и играть в самой лучшей лиге мира. Есть Савков, который играл в Испании, а сейчас в МБА-МАИ», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Комментарии
