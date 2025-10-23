Егор Дёмин повторил достижение европейских игроков в дебютных матчах НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», в дебютном матче с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) повторил достижение европейских игроков.

Дёмин по ходу матча реализовал четыре трёхочковых попадания, что поставило его в один ряд с хорватом Горданом Гиричеком (2002) и итальянцем Николо Мелли (2019), которые в своих дебютах североамериканской лиги также забросили четыре «трёшки».

По три дальних попадания в первом матче у Саши Даниловича (1995), Николоза Цкитишвили (2002), Хуана Карлоса Наварро (2007), Руди Фернандеса (2008), Марио Хезоньи (2015) и Виктора Вембаньямы (2023).