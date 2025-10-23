Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин повторил достижение европейских игроков в дебютных матчах НБА

Егор Дёмин повторил достижение европейских игроков в дебютных матчах НБА
19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», в дебютном матче с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) повторил достижение европейских игроков.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

Дёмин по ходу матча реализовал четыре трёхочковых попадания, что поставило его в один ряд с хорватом Горданом Гиричеком (2002) и итальянцем Николо Мелли (2019), которые в своих дебютах североамериканской лиги также забросили четыре «трёшки».

По три дальних попадания в первом матче у Саши Даниловича (1995), Николоза Цкитишвили (2002), Хуана Карлоса Наварро (2007), Руди Фернандеса (2008), Марио Хезоньи (2015) и Виктора Вембаньямы (2023).

Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
