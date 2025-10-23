Скидки
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Бетсити Пармы» Александр Захаров провёл 100-й матч в Единой лиге

Форвард «Бетсити Пармы» Александр Захаров провёл 100-й матч в Единой лиге
Комментарии

32-летний российский профессиональный баскетболист Александр Захаров, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Бетсити Парма», 22 октября провёл свою 100-ю игру в Единой лиге ВТБ. Пермяки встречались с «Самарой» и одержали крупную победу со счётом 103:81. Захаров записал на свой счёт 14 очков, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+12».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
103 : 81
Самара
Самарская область
Бетсити Парма: Картер - 24, Адамс - 18, Сандерс - 17, Захаров - 14, Фирсов - 10, Свинин - 9, Адамс - 6, Ильницкий - 4, Стафеев - 1, Якушин, Егоров
Самара: Чебуркин - 27, Михайловский - 16, Минченко - 14, Чеваренков - 10, Шейко - 9, Кузнецов - 2, Косяков - 2, Великородный - 1, Пивцайкин, Маруфов, Чикарев

«Поздравляем, Саша! Идём дальше», — поздравила пресс-служба «Пармы» Захарова.

203-сантиметровый форвард, родившийся в Санкт-Петербурге, с 2021 по 2024 год выступал за «Уралмаш». В составе пермяков Захаров уже провёл 49 матчей с момента своего прихода в 2024-м.

