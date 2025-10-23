Форвард «Бетсити Пармы» Александр Захаров провёл 100-й матч в Единой лиге

32-летний российский профессиональный баскетболист Александр Захаров, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Бетсити Парма», 22 октября провёл свою 100-ю игру в Единой лиге ВТБ. Пермяки встречались с «Самарой» и одержали крупную победу со счётом 103:81. Захаров записал на свой счёт 14 очков, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+12».

«Поздравляем, Саша! Идём дальше», — поздравила пресс-служба «Пармы» Захарова.

203-сантиметровый форвард, родившийся в Санкт-Петербурге, с 2021 по 2024 год выступал за «Уралмаш». В составе пермяков Захаров уже провёл 49 матчей с момента своего прихода в 2024-м.