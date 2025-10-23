Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«У нас одному 24 года, остальным — по 19-20». Авдалович — о победе «Меги» над ЦСКА

Главный тренер сербской «Меги» Вуле Авдалович прокомментировал победу своих подопечных над ЦСКА (81:72) на WINLINE Basket Cup 2025 — внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич

«Прежде всего хочу поблагодарить Москву и ЦСКА за то, как они приняли нас: за организацию, перелёт, атмосферу и болельщиков, которые так здорово проявили себя в матче. Надеюсь, мы встретимся здесь ещё раз.

Перед игрой мы говорили о том, насколько хорош ЦСКА. Я считаю, что мы проявили уважение к клубу и организации: сыграли хорошо, так как если бы мы выглядели плохо, то победить бы не смогли. Хочу поздравить игроков и весь штаб, у нас только один игрок в возрасте 24 лет, остальным — по 19-20. Это огромный опыт, и у этого состава очень яркое будущее», — сказал Авдалович на пресс-конференции.

