Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал дебют Егора Дёмина в НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о дебюте Егора Дёмина в НБА в составе «Бруклин Нетс». Команда из Нью-Йорка проиграла «Шарлотт Хорнетс» со счётом 117:136.

«Прежде всего Егора необходимо поздравить с первыми официальными полезными действиями в НБА: очками, подборами и передачами. На мой взгляд, Егор зашёл достаточно уверенно. Много новичков дебютировало в лиге. Например, первый номер драфта этого года Купер Флэгг, хоть и сделал дабл-дабл, но немножко стушевался и не так уверенно себя чувствовал, долго находил свою роль.

Понятно, что про Дёмина будут говорить про очки, подборы — много набрал. Мне бы хотелось отметить его понимание игры: чувство, где находится защитник, когда атаковать. Если вы обратили внимание, то Егор атаковал очень далеко от трёхочковой линии. Это говорит о том, что его бросок стабилен и, самое главное, он уверен в нём. Плюс — полезные действия в защите и при переходе из защиты в атаку. Он уделяет много внимания открытым партнёрам, принимает решения и не боится их принимать. Думаю, что дебют у Дёмина удался.

Сейчас наступает время, когда Егор столкнётся с тяжёлым ритмом НБА: следующие игры — это бэк-ту-бэк. Из города в город за два три дня, с разницей во времени, с ритмом, к которому надо привыкнуть, и научиться слушать своё тело. «Бруклин» официально заявляет о перестройке, а это подразумевает развитие своих талантов. Он в той организации, которая может развивать как его, так и таланты других молодых игроков. Пожелаем ему удачи! Теперь задача тренерского штаба — понять, что дальше развивать и как использовать талант Егора на площадке», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.