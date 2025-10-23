Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал дебют Егора Дёмина в НБА
Аудио-версия:
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о дебюте Егора Дёмина в НБА в составе «Бруклин Нетс». Команда из Нью-Йорка проиграла «Шарлотт Хорнетс» со счётом 117:136.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Прежде всего Егора необходимо поздравить с первыми официальными полезными действиями в НБА: очками, подборами и передачами. На мой взгляд, Егор зашёл достаточно уверенно. Много новичков дебютировало в лиге. Например, первый номер драфта этого года Купер Флэгг, хоть и сделал дабл-дабл, но немножко стушевался и не так уверенно себя чувствовал, долго находил свою роль.

Понятно, что про Дёмина будут говорить про очки, подборы — много набрал. Мне бы хотелось отметить его понимание игры: чувство, где находится защитник, когда атаковать. Если вы обратили внимание, то Егор атаковал очень далеко от трёхочковой линии. Это говорит о том, что его бросок стабилен и, самое главное, он уверен в нём. Плюс — полезные действия в защите и при переходе из защиты в атаку. Он уделяет много внимания открытым партнёрам, принимает решения и не боится их принимать. Думаю, что дебют у Дёмина удался.

Сейчас наступает время, когда Егор столкнётся с тяжёлым ритмом НБА: следующие игры — это бэк-ту-бэк. Из города в город за два три дня, с разницей во времени, с ритмом, к которому надо привыкнуть, и научиться слушать своё тело. «Бруклин» официально заявляет о перестройке, а это подразумевает развитие своих талантов. Он в той организации, которая может развивать как его, так и таланты других молодых игроков. Пожелаем ему удачи! Теперь задача тренерского штаба — понять, что дальше развивать и как использовать талант Егора на площадке», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
Опрос
Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
