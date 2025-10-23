Издание из США дало смелый прогноз относительно Егора Дёмина

Известный баскетбольный портал Clutch Points дал свой прогноз относительно того, что российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин попадает в одну из сборных лучших новичков НБА по итогам сезона-2025/2026.

«Дёмину ещё предстоит поработать над техникой владения мячом, если он хочет полностью раскрыть свой потенциал. Ему нужно будет набраться сил и отточить навыки, чтобы выйти на новый уровень и продемонстрировать свой элитный стиль игры. Однако в этом сезоне у него появится достаточно возможностей, чтобы привыкнуть к мячу.

Если игрок, выбранный под восьмым номером, будет хорошо бросать, достойно защищаться и создавать возможности для своих товарищей по команде, то у него есть все шансы попасть в одну из сборных лучших новичков», — говорится в материале Clutch Points.