Один из лидеров «Меги» прокомментировал победу над ЦСКА во внутрисезонном турнире ЕЛ

19-летний сербский баскетболист Саво Дрезгич, выступающий за белградский коллектив «Мега», прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (81:72) во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup 2025.

«Поздравляю с хорошей игрой, мы проделали отличную работу, особенно в защите: играли жёстко, как и хотели. Это стало ключом к победе. Здорово бежали, зарабатывали лёгкие и быстрые очки, не было страха. Плюс мы провели хорошую работу на своей половине в концовке встречи», — сказал Дрезгич на пресс-конференции.

Саво по ходу матча набрал 14 очков, пять подборов, семь передач, два перехвата и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+20».