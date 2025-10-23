Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол

Один из лидеров «Меги» прокомментировал победу над ЦСКА во внутрисезонном турнире ЕЛ

Один из лидеров «Меги» прокомментировал победу над ЦСКА во внутрисезонном турнире ЕЛ
Комментарии

19-летний сербский баскетболист Саво Дрезгич, выступающий за белградский коллектив «Мега», прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (81:72) во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup 2025.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич

«Поздравляю с хорошей игрой, мы проделали отличную работу, особенно в защите: играли жёстко, как и хотели. Это стало ключом к победе. Здорово бежали, зарабатывали лёгкие и быстрые очки, не было страха. Плюс мы провели хорошую работу на своей половине в концовке встречи», — сказал Дрезгич на пресс-конференции.

Саво по ходу матча набрал 14 очков, пять подборов, семь передач, два перехвата и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+20».

