Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Майами» Терри Розир был арестован ФБР из-за ставок — Шэмс Чарания

Защитник «Майами» Терри Розир был арестован ФБР из-за ставок — Шэмс Чарания
Комментарии

31-летний американский игрок Терри Розир, представляющий клуб НБА «Майами Хит», был арестован утром, 23 октября, Федеральным бюро расследования (ФБР), о чём сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Защитник «Майами Хит» Терри Розир был арестован рано утром в четверг в рамках расследования ФБР о ставках на спорт и азартных играх, сообщают источники ESPN.

В 10 утра по восточному времени (17:00 по московскому) глава Восточного округа Нью-Йорка и директор ФБР Кэш Патель проведут пресс-конференцию, на которой объявят о многочисленных арестах в рамках расследования», — написал Чарания в социальных сетях.

