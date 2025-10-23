Чемпион НБА и тренер «Портленда» был арестован ФБР по делу из-за ставок — Чарания

49-летний американский чемпион НБА Чонси Биллапс, в данный момент являющийся главным тренером команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», был арестован утром, 23 октября, Федеральным бюро расследования (ФБР), о чём сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Задержания происходят в рамках крупного расследования ФБР о незаконных ставках на спорт и азартных играх.

В 10 утра по восточному времени (17:00 по московскому) глава Восточного округа Нью-Йорка и директор ФБР Кэш Патель проведут пресс-конференцию, на которой объявят о многочисленных арестах в рамках расследования.

Ранее был задержан разыгрывающий защитник «Майами Хит» Терри Розир.