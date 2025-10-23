«Более задорные». Вице-президент ЦСКА — о поражении от «Меги» во внутрисезонном турнире

Вице‑президент баскетбольного ЦСКА Наталия Фураева высказалась о поражении армейцев в матче с сербской «Мегой» (72:81) во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup 2025.

«Мега» нас перебегала, перепрыгала и перебросала. Они более дерзкие, более задорные. В них ощущалось больше свободы и больше удовольствия от игры. Они навязали нам свой стиль игры. В итоге наши устали, а они поймали кураж. Это станет для нашей команды очень хорошим уроком», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

В группе А, в которую входят ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» и «Мега», были сыграны все матчи 1-го тура. Лидером является сербская «Мега». которая по разнице мячей опережает «Парму». Армейцы — последние, краснодарцы — предпоследние.