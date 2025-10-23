Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

Ещё один экс-игрок НБА задержан ФБР по делу о ставках — Уинтер

Аудио-версия:
49-летний американский профессиональный баскетболист Дэймон Джонс, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, был арестован 23 октября Федеральным бюро расследования (ФБР) по делу о ставках и азартных играх, о чём сообщил журналист NBC News Том Уинтер.

«Дэймон Джонс также был арестован ФБР в связи с обвинениями, которые сегодня были объявлены — при этом нет никаких указаний на то, что он связан со ставками на игры, в которых он участвовал, — сообщили два человека, знакомых с ситуацией», — написал Уинтер в социальной сети Х.

Дэймон за свою карьеру выступал за 10 клубов НБА, лишь в «Майами Хит» был игроком стартовой пятёрки.

Джон на данный момент третий представитель НБА, арестованный за сегодняшний день.

