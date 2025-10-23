Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Смогли умно сыграть». Защитник ЦСКА Ухов — о поражении в матче с «Мегой»

Комментарии

30-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, прокомментировал поражение в матче с сербской «Мегой» (72:81) во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup 2025.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич

«Это была динамичная игра с молодой и агрессивной командой. В начале мы не дали почувствовать атаку, которую могли дать этой команде. Они смогли умно сыграть переходы, и остановить их быстрый порыв мы не сумели. После этого соперники почувствовали уверенность в своих силах. Мы могли сыграть агрессивнее, будем смотреть повторы и разбирать ошибки», — сказал Ухов на пресс-конференции.

