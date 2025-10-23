«Смогли умно сыграть». Защитник ЦСКА Ухов — о поражении в матче с «Мегой»

30-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, прокомментировал поражение в матче с сербской «Мегой» (72:81) во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup 2025.

«Это была динамичная игра с молодой и агрессивной командой. В начале мы не дали почувствовать атаку, которую могли дать этой команде. Они смогли умно сыграть переходы, и остановить их быстрый порыв мы не сумели. После этого соперники почувствовали уверенность в своих силах. Мы могли сыграть агрессивнее, будем смотреть повторы и разбирать ошибки», — сказал Ухов на пресс-конференции.