Главная Баскетбол Новости

Судья Евролиги арестован за связь с ОПГ, при нём найдены золотые слитки — Bliс Online

Судья Евролиги арестован за связь с ОПГ, при нём найдены золотые слитки — Bliс Online
Аудио-версия:
Комментарии

Судья Евролиги и Адриатической лиги (ABA) Урош Николич был арестован в Сербии в рамках крупной международной полицейской операции по подозрению в связях с организованной преступной группировкой. Об этом информирует Bliс Online.

В ходе операции также арестованы 10 человек, подозреваемых в участии в группировке, совершавшей тяжкие преступления.

Во время обыска в квартире Николича полиция обнаружила около € 250 тыс. наличными, золотые слитки и дорогие часы. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич подтвердил факт задержания.

Николич входит в официальный список арбитров Евролиги и обслуживает матчи Адриатической лиги. Сообщается, что арест стал частью международной операции, проводимой совместно с полицией нескольких стран Европы.

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

